Указ опубліковано на сайті президента.
Як відомо, до конкурсної комісії новоствореного Бюро економічної безпеки України входять:
- три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України;
- дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування;
- одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.
На засіданні 14 травня РНБО визначилася зі своїми представниками в комісії. Це:
- директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко;
- позаштатний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, в.о. директора державного підприємства “Національний фонд інвестицій України” Тимофій Милованов;
- заступниця голови ОПУ Юлія Свириденко.
У вівторок, 18 травня, президент Зеленський ввів рішення РНБО в дію.
- 22 березня президент Володимир Зеленський підписав закон “Про Бюро економічної безпеки України” № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня.
- У середу, 12 травня, Кабінет Міністрів підтримав рішення про створення Бюро економічної безпеки.
- БЕБ має запрацювати у вересні 2021 року.