Стали известны имена двух военных, которые 6 февраля погибли на фронте

6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенний.

Об этом сообщила 28-я Отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

“6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенний. третий военнослужащий находится в больнице”, – говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 6 февраля, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили серию обстрелов. Ранения получили двое украинских защитников.