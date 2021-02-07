Стали известны имена двух военных, которые 6 февраля погибли на фронте

Covid-19 Украина

обновлено 07.02.2021 в 16:02

Всего:

1244849 (+3370)

Болеют:

148206 (+3370)

Выздоровели:

1073046 (+2297)

Умерло:

23597 (+81)

16:55 В Индии с гор сошел ледник: 150 человек пропали без вести
16:02 Советник Трампа рассказал, как хорошо бывшему президенту живется без соцсетей
14:58 В Гималаях сошел ледник, 150 человек пропали без вести
13:57 В США разработали нанолинзы, которые улучшают качество телефонных снимков
13:29 Вакцина AstraZeneca плохо защищает от южноафриканского штамма COVID-19: исследование
12:55 Джилл Байден в компании своих немецких овчарок призвала носить маски – видео
12:36 Папа римский Франциск впервые назначил женщину заместителем секретаря Архиерейского Синода
12:24 Что известно о новой вакцине против COVID-19 от небольшой компании Novavax?
11:21 Импичмент Трампа: адвокат просит приостановить процесс, если он затянется до субботы
10:58 Секретарь нацистского концлагеря обвиняется в соучастии в 10 000 убийств
10:36 В Мьянме отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram
10:09 В Китае почтили память врача, который первым сообщил о возникновении COVID-19
09:36 7 февраля 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
08:36 В Карпатах спасли травмированного лыжника и нашли заблудившегося туриста
07:47 Умер легендарный боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али
07:26 Морозы и осадки усилятся: какой будет погода 7 февраля
01:20 Бывший вице-президент США Пенс будет записывать подкасты
00:32 Кулеба о позиции Навального по Крыму: «Разберемся, когда выйдет из-за решетки»

06 февраля

23:58 Барак и Мишель Обама выпустят новые проекты с Netflix
23:17 «Ответ прилетит»: Кулеба убежден, что РФ будет мстить за блокирование «112 Украина» и ZIK
22:39 «Вы ничего не сделали для меня»: Трампа могли исключить из Гильдии киноактеров, но он ушел первым
21:55 «Готовили материал о ценах»: на киевском рынке охранники совершили нападение на журналистов, – видео
21:22 Кулеба о разговоре с госсекретарем США: Он зразу заверил, что Вашингтон поддержит Украину в противодействии РФ
20:59 Apple получила патент на «вечный» кабель для смартфонов
20:15 Гражданская жена Козака попала в базу «Миротворца»
20:00 Названы «главные прогульщики» предыдущей сессии Рады среди фракций
19:34 Упрощение визового режима с США – сейчас вопрос нереальный, – Кулеба
19:25 Джиджи Хадид призналась, что родила дочь дома в надувной ванне
18:44 В Украине аварийно остановили два энергоблока на электростанциях ДТЭК, – Герус
Эксклюзив
18:24 Под телеканалом «НАШ» вновь собрались протестующие: требуют его закрыть, – фото, видео
18:11 Дело МН17: Украину не будут привлекать к ответственности за незакрытое авиапространство

Стали известны имена двух военных, которые 6 февраля погибли на фронте

6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенний.

Воскресенье, 7 февраля 2021, 16:26

Об этом сообщила 28-я Отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

“6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенний. третий военнослужащий находится в больнице”, – говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 6 февраля, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили серию обстрелов. Ранения получили двое украинских защитников.

Теги: военные ВСУ, погибшие в АТО, ООС

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook