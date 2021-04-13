Про це пише портал Just Jared.
Графиня поговорила з журналістами після церковної служби.
“Це було правильно для нього і дуже ніжно. Це було схоже на те, як ніби хтось взяв його за руку і він пішов. Дуже-дуже мирно”, – сказала Софі.
Також вона розповіла, що в останні хвилини він був не один – Єлизавета II була поруч.
Як повідомило джерело газети The Telegraph, лікарі прооперували його серце, щоб спробувати дати йому трохи більше часу. Можливо, з розрахунком на майбутній 100-річний ювілей.
За словами співрозмовника видання, його це не хвилювало. Він просто хотів повернутися у своє ліжко і ні за що не хотів помирати в лікарні.
Джерела газети Evening Standard при дворі розповіли, що Філіп намагався залишатися якомога більш незалежним, попри стан здоров’я, який погіршувався, і продовжував самостійно одягатися. Також він читав на відкритому повітрі, писав листи й дзвонив дорогим йому людям.
Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.
Філіп був ушпиталений в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.
Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.
- Зазначається, що це було найдовше перебування принца в лікарні. Після виписки Філіп повернувся до Віндзорського замку.
- Там він і помер 9 квітня. Детальніше про смерть принца Філіпа – у матеріалі.
- #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.
- Принца Філіпа поховають у суботу, 17 квітня. Церемонія пройде у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).