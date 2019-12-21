Исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

Витренко уточнил, что все соглашения должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа был продлен.

“Речь идет о новых соглашениях по европейским принципам. Не о продолжении текущей договоренности, текущего контракта, который существует. Задача, которая перед нами стоит, очень сложная – до 29 декабря, фактически за неделю, успеть все сделать, учитывая, что есть рождественские праздники, а в процессе задействованы международные юристы с обеих сторон, которые празднуют католическое Рождество, поэтому это сложно, но мы будем упорно работать”, – пояснил он.

Исполнительный директор также отметил, что это будет даже не одно, а несколько соглашений, которые обеспечат продолжение транзита.

Кроме того, он подчеркнул, что они будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами.

“По европейским правилам будет возможность для всех сторон, в том числе для “Газпрома” и европейских компаний, бронировать мощности украинской ГТС как на менее короткий срок, на год, на квартал, на месяц и даже на сутки вперед – и, следовательно, интегрировать украинский рынок в европейский рынок еще больше “, – пояснил Витренко.