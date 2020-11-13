Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.
Так, 12 ноября в финальном поединке плей-офф Пути D Лиги наций определился последний соперник сборной Украины в групповом раунде Евро-2020.
В Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке за право выхода в финальную часть Евро-2020 встретились сборные Грузии и Северной Македонии, по результатам которого последняя квалифицировалась на Евро-2020.
Расписание матчей сборной Украины:
13.06.2021 (воскресенье)
- Голландия – Украина (Амстердам, 22:00)
17.06.2021 (четверг)
- Украина – Северная Македония (Бухарест, 16:00)
21.06.2021 (понедельник)
- Украина – Австрия (Бухарест, 19:00)
Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе “Уэмбли” 11 июля 2021 (22:00).
- Чемпионат Европы по футболу переносится с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии китайского атипичного коронавируса.