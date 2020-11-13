Сборная Украины сыграет три матча на стадии группового этапа чемпионата Европы (Евро-2020) против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Так, 12 ноября в финальном поединке плей-офф Пути D Лиги наций определился последний соперник сборной Украины в групповом раунде Евро-2020.

В Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе в решающем поединке за право выхода в финальную часть Евро-2020 встретились сборные Грузии и Северной Македонии, по результатам которого последняя квалифицировалась на Евро-2020.

Расписание матчей сборной Украины:

13.06.2021 (воскресенье)

Голландия – Украина (Амстердам, 22:00)

17.06.2021 (четверг)

Украина – Северная Македония (Бухарест, 16:00)

21.06.2021 (понедельник)

Украина – Австрия (Бухарест, 19:00)

Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе “Уэмбли” 11 июля 2021 (22:00).