В 2019 году дефиниция, которую чаще всего спрашивали у Google, стало слово Томос.

Об этом сообщается в отчете Google Trends.

Больше всего этим слово интересовались в начале января 2019 года, когда сам Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписал Вселенский патриарх Варфоломей и сувой потом привезли в Киев.

Еще украинцев интересовали дебаты между Зеленским и Порошенко во время предвыборной гонки, а также “формула Штайнмайера”. Интересен был людям и импичмент, который грозит президенту США Дональду Трампу:

Томос Подагра Формула Штайнмайера Вислово Дебаты Сонный паралич Зона 51 Импичмент NFC Мажоритарка

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.