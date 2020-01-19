Об этом сообщается в отчете Google Trends.

Больше всего этим слово интересовались в начале января 2019 года, когда сам Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписал Вселенский патриарх Варфоломей и сувой потом привезли в Киев.

Еще украинцев интересовали дебаты между Зеленским и Порошенко во время предвыборной гонки, а также “формула Штайнмайера”. Интересен был людям и импичмент, который грозит президенту США Дональду Трампу:

  1. Томос
  2. Подагра
  3. Формула Штайнмайера
  4. Вислово
  5. Дебаты
  6. Сонный паралич
  7. Зона 51
  8. Импичмент
  9. NFC
  10. Мажоритарка

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.

  • Комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” вошел в десятку фильмов, которые украинцы искали в поисковике Google.
  • Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.
  • В 2019 году в поисковике Google украинцы чаще всего искали сериал “Игра престолов” 8 сезон.