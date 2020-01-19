Об этом сообщается в отчете Google Trends.
Больше всего этим слово интересовались в начале января 2019 года, когда сам Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписал Вселенский патриарх Варфоломей и сувой потом привезли в Киев.
Еще украинцев интересовали дебаты между Зеленским и Порошенко во время предвыборной гонки, а также “формула Штайнмайера”. Интересен был людям и импичмент, который грозит президенту США Дональду Трампу:
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.
- Комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” вошел в десятку фильмов, которые украинцы искали в поисковике Google.
- Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.
- В 2019 году в поисковике Google украинцы чаще всего искали сериал “Игра престолов” 8 сезон.