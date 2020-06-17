Стало известно, где и когда будет доиграна Лига Чемпионов УЕФА, розыгрыш которой был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Уточняется, что розыгрыш Лиги Чемпионов 2019/2020 годов будет доигрываться в столице Португалии Лиссабоне.

Сначала будут доиграны стадии 1/8 финала, после чего пройдет турнир восьми оставшихся команд, которые будут играть по одному матчу между собой в последующих стадиях. При этом футбольные матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

Финал Лиги Чемпионов пройдет 23 августа.