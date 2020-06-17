Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.
Уточняется, что розыгрыш Лиги Чемпионов 2019/2020 годов будет доигрываться в столице Португалии Лиссабоне.
Сначала будут доиграны стадии 1/8 финала, после чего пройдет турнир восьми оставшихся команд, которые будут играть по одному матчу между собой в последующих стадиях. При этом футбольные матчи будут проходить без зрителей на трибунах.
Финал Лиги Чемпионов пройдет 23 августа.
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