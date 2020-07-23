Об этом сообщили в штабе ООС.
Напомним: 13 июля лейтенант Дмитрий Красногрудь подорвался на мине в “серой зоне”. В тот момент Журавель был рядом с ним. Он вернулся на место подрыва, чтобы эвакуировать тело командира.
Боевики пообещали соблюдать режим тишины и дать возможность унести тело Красногрудя, но нарушили обещание, открыв огонь.
Журавель попал в засаду и получил ранение. Он сумел самостоятельно наложить себе жгут, чтобы остановить кровотечение. Изначально его было видно с беспилотника, но вскоре он исчез с зоны видимости. Возможно, спрятался в балке.
Журавля пытался вытащить медик Николай Илин (позывной – “Эстонец”), но его убили боевики.
Тело разведчика Красногрудя, который подорвался на мине, 15 июля боевики передали украинским военным.
Через день было передано тело медика, а 21 июля – тело сержанта Журавля.
Церемония прощания с Ярославом Журавлем состоится в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области в 11:00 четверга, 23 июля. У сержанта остались жена и двое дочерей.
- Российские оккупанты совершили надругательство над телом украинского военного медика, который погиб на Донбассе в районе населенного пункта Зайцево.