Под Зайцево (Донецкая область) погиб 40-летний сержант Ярослав Журавель. Он был одним из тех, кого не дали спасти боевики. Военный погиб от полученных ранений.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Напомним: 13 июля лейтенант Дмитрий Красногрудь подорвался на мине в “серой зоне”. В тот момент Журавель был рядом с ним. Он вернулся на место подрыва, чтобы эвакуировать тело командира.

Боевики пообещали соблюдать режим тишины и дать возможность унести тело Красногрудя, но нарушили обещание, открыв огонь.

Журавель попал в засаду и получил ранение. Он сумел самостоятельно наложить себе жгут, чтобы остановить кровотечение. Изначально его было видно с беспилотника, но вскоре он исчез с зоны видимости. Возможно, спрятался в балке.

Журавля пытался вытащить медик Николай Илин (позывной – “Эстонец”), но его убили боевики.

Тело разведчика Красногрудя, который подорвался на мине, 15 июля боевики передали украинским военным.

Через день было передано тело медика, а 21 июля – тело сержанта Журавля.

Церемония прощания с Ярославом Журавлем состоится в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области в 11:00 четверга, 23 июля. У сержанта остались жена и двое дочерей.