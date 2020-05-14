Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной госадминистрации.

“Старший солдат Александр Карпика 1996 г.р. погиб вчера, 13 мая, во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области. Военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь бойца”, – говорится в сообщении.

Нардеп Лариса Билозир на своей странице в Facebook сообщила, что военный погиб возле Катериновки. Служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. В украинской армии прослужил четыре года. Родом погибший – из с. Буды.

“Вчера, в результате вражеских обстрелов под Катериновки погиб наш земляк, Саша, ему было 24, еще двое – получили ранения. Александр входил в 30-й бригады Новоград-Волынского полка. В армии прослужил четыре года. Еще не был женат”, – рассказала Билозир.

Как сообщали в штабе ООС, за минувшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.