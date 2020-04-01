В результате обстрелов на Донбассе 31 марта погиб лейтенант Александр Маланчук.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

Отмечается, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029. Он поступил на военную службу в 2019 году по контракту.

“Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким по поводу смерти лейтенанта Александра Маланчука. Житель Черновцов 1997 года рождения погиб 31 марта во время выполнения воинского долга”, – говорится в сообщении.

По информации штаба ООС, 31 марта в результате вражеских обстрелов в Донбассе погиб украинский боец.