Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Об этом сообщает Командование ВМС ВСУ.

“17 июня во время вражеского обстрела в районе операции Объединенных сил от ранений погиб наш боевой собрат – матрос Струк Илья Николаевич. Командование, весь личный состав ВМС ВСУ глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Волынской ОГА сообщили, что погибший военнослужащий уроженец села Летничье, Владимир-Волынского района.

“Старший солдат 17 июня 2020 получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, во время боевого дежурства. Службу проходил в воинской части г. Мариуполь. Был гранатометчиком. Волынская областная государственная администрация во главе с председателем Юрием Погуляйко выражают искренние соболезнования семье и друзьям погибшего защитника. Гибель наших военнослужащих – всегда большое горе для всей страны. Волыняне скорбят вместе с вами”, – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование.