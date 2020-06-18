Covid-19 Украина

обновлено 18.06.2020 в 12:01

Всего:

34063(+829)

Болеют:

17650(+829)

Выздоровели:

15447(+504)

Умерло:

966(+23)

13:24 Трамп не знал, входит ли Финляндия в состав России
12:47 Ольга Белькова сложила мандат народного депутата
12:21 Парламент одобрил отчет о выполнении госбюджета-2019
12:01 Для строительства дорог в «Укравтодор» трудоустроили около 8 тысяч украинцев
11:49 Циничная ложь: адвокат Порошенко прокомментировал заявление Венедиктовой о переносе суда
11:34 Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Эксклюзив
11:24 Под стенами Рады снова митингуют за отставку Авакова: фото
11:16 В США могут казнить полицейского, застрелившего темнокожего в Атланте
10:54 В Киеве COVID-19 обнаружили еще у 58 человек
10:47 Сэру Полу Маккартни – 78 лет: жизнь знаменитого «битла» в фото
10:13 80 ветеранов, которые будут рядом с Путиным на параде Победы, отправили на карантин
09:36 В Украине непогода обесточила почти 70 населенных пунктов
09:10 Трамп продлил санкции против КНДР
08:59 Премьер Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП
08:22 Сегодня в Украине кратковременные дожди, местами град и шквалы
08:08 В Черновцах разрешили открыть бани и сауны
03:01 Борьба с COVID-19: В резиденции Путина и Кремле установили туннели для дезинфекции
02:02 В Германии сотрудник МВД от имени министерства распространил теорию заговора о COVID-19 
01:27 Сеть «АЛЛО» на своем сайте показывает Крым отдельно от материковой Украины, – МИД
00:51 Музыканта ТНМК Фоззи в Сети перепутали с «Сильпо»

17 июня

23:51 Комитет отклонил законопроект Бужанского об отмене языкового закона
23:26 Евро-2020: сборная Украины узнала график матчей
23:00 Из-за суда Порошенко вынужден перенести похороны отца
22:43 Порошенко поговорил с лидерами Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства
22:38 В Twitter теперь можно постить голосовые сообщения

Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Вчера, 17 июня, на Донбассе в результате пулевого ранения умер старший матрос Военно-Морских Сил ВСУ Илья Струк.

Четверг, 18 июня 2020, 13:21

Илья Струк. Фото: 503 Отдельный батальон морской пехоты

Об этом сообщает Командование ВМС ВСУ.

“17 июня во время вражеского обстрела в районе операции Объединенных сил от ранений погиб наш боевой собрат – матрос Струк Илья Николаевич. Командование, весь личный состав ВМС ВСУ глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Волынской ОГА сообщили, что погибший военнослужащий уроженец села Летничье, Владимир-Волынского района.

“Старший солдат 17 июня 2020 получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, во время боевого дежурства. Службу проходил в воинской части г. Мариуполь. Был гранатометчиком. Волынская областная государственная администрация во главе с председателем Юрием Погуляйко выражают искренние соболезнования семье и друзьям погибшего защитника. Гибель наших военнослужащих – всегда большое горе для всей страны. Волыняне скорбят вместе с вами”, – отмечается в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование.

 

  • Российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки (Донецкая область) и ранили мирную жительницу.
Теги: обстрелы боевиков, Донбас

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться