Стало известно имя военного, погибшего 13 июля в районе Зайцево

Об этом говорится в Facebook Военно-морских сил.
Дмитрий Красногрудь погиб во время выполнения боевого задания.
“Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего”, – говорится в сообщении.
В 35-й отдельной бригаде морской пехоты добавили, что лейтенант Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.
Красногрудь был командиром разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты; 1978 года рождения.
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