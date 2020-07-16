Стало известно имя военного, погибшего 13 июля в районе Зайцево

13 июля в районе Зайцево на Донбассе погиб морпех Дмитрий Красногрудь.

Об этом говорится в Facebook Военно-морских сил.

Дмитрий Красногрудь погиб во время выполнения боевого задания.

“Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего”, – говорится в сообщении.

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты добавили, что лейтенант Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.

Красногрудь был командиром разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты; 1978 года рождения.