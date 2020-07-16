Covid-19 Украина

обновлено 16.07.2020 в 13:02

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Стало известно имя военного, погибшего 13 июля в районе Зайцево

13 июля в районе Зайцево на Донбассе погиб морпех Дмитрий Красногрудь.

Четверг, 16 июля 2020, 13:04

Об этом говорится в Facebook Военно-морских сил.

Дмитрий Красногрудь погиб во время выполнения боевого задания.

“Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего”, – говорится в сообщении.

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты добавили, что лейтенант Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.

Красногрудь был командиром разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты; 1978 года рождения.

facebook.com/35obrmp

Теги: загиблий, Война на Донбассе, погибший

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