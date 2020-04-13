Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица рассказал, на что будут потрачены деньги, выделенные ООН Украине для борьбы с коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью изданию “ВВС-Украина”.

Уточняется, что Украине будет выделено около 165 миллионов долларов помощи на протяжении девяти месяцев.

“51% – на поддержку учреждений здравоохранения, остальное – на преодоление социальных и экономических последствий эпидемии. 34 миллиона пойдут на решение проблем как на линии разграничения на Донбассе, так и по обе стороны от нее”, – пояснил Кислица.

В то же время Кислица подчеркнул, что ООН помогает в первую очередь по линии технологий.

“Одно дело потратить миллион долларов на маски, другое – 100 тысяч долларов на производство этих масок. Одно дело – забросать нас бинтами на огромные суммы, другое – когда придет ВОЗ, возьмет 200 тысяч долларов и на эти деньги поможет украинским больницам ввести правильные протоколы лечения COVID-19. Средне- и долгосрочный эффект такой помощи более важен”, – считает он.