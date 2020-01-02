Об этом сообщила в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.

Она отметила, что телеканалы в последнее время часто устраивают такие “сериальные марафоны” на выходных. У телезрителя они вызывают чувство удовольствия и расслабленности.

“Есть такое понятие, как сериальный марафон, или телевизионный марафон. Сейчас даже телеканалы строят сетку таким образом, когда они в выходной ставят все серии сериала подряд – с утра до вечера. И многие люди этим пользуются. Вот у них, например, не бывает времени в течение недели посмотреть сериал, но есть возможность посмотреть все на выходных. Вот кто-то, например, включает в субботу сериал и целый день его смотрит. Такое запойное смотрение сериала. Исследовали этот феномен. Что происходит с человеком? У него на самом деле понижается уровень гормона стресса – кортизола, повышается уровень серотонина, он отдыхает, у него появляется удовольствие в жизни. Т.е. он действительно расслабляется каким-то образом и получает удовольствие. Это есть”, – подчеркнула Ильченко.

Она объяснила, что мы часто любим смотреть фильмы про людей, “которыми не являемся”.

“Часто люди смотрят про то, чего не хватает. Про какие-то страстные отношения. При чем мелодраматические фильмы больше смотрят люди не очень счастливые в каких-то личных отношениях. Мужчины смотрят боевики или триллеры, хотя часто не являются героями. Не тот типаж. С одной стороны, это естественно. Это интересно, потому что этого не хватает в жизни, это идет какое-то дополнение к своей реальной жизни. С другой стороны, мы отвлекаемся”, – рассказала Ильченко.

По ее словам, зрителя также привлекает момент неожиданности в фильмах и сериалах.

“Вот, как только начинаются предсказуемые, повторяющиеся действия, интерес теряется. Когда идет какое-то необычное действие, какой-то резкий поворот или еще что-то, вот там включается интерес, вот там сразу много удовольствия. Даже если это трагический поворот, но он неожиданный и это классно, люди испытывают удовольствие”, – заявила Ильченко, уточнив, что таким образом человек расширяет “багаж познания мира, реагирования на события”.