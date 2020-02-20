Появился рейтинг европейских стран, которые активнее всего внедряли электромобили на протяжении 2019 года.

Об этом сообщает ресурс Insideevs.

На первом месте рейтинга расположилась Норвегия.

На втором месте – Нидерланды.

На третьем – Исландия.

Также в десятке лидеров находятся Швеция, Швейцария, Португалия, Австрия, Ирландия, Дания и Франция.

При этом отмечается, что Украина отсутствует в первой десятке рейтинге, хотя по итогам 2018-го года занимала в нем 4-е место.