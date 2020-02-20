Об этом сообщает ресурс Insideevs.
На первом месте рейтинга расположилась Норвегия.
На втором месте – Нидерланды.
На третьем – Исландия.
Также в десятке лидеров находятся Швеция, Швейцария, Португалия, Австрия, Ирландия, Дания и Франция.
При этом отмечается, что Украина отсутствует в первой десятке рейтинге, хотя по итогам 2018-го года занимала в нем 4-е место.
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