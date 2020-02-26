Самым популярным смартфоном в 2019 году стал Iphone XR.

Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на данные исследования Omdia.

По оценкам Apple, в 2019 году было продано 46,3 млн устройств iPhone XR. Поставки iPhone XR также были на 9 миллионов единиц выше, чем вторая по популярности модель – iPhone 11 – 37,3 млн смартфонов.

Третьим по популярности смартфоном стал Samsung Galaxy A10 – реализовано 30,3 миллиона устройств. Samsung A50, Samsung A20 и iPhone 11 Pro Max заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно.

Omdia – это исследовательская фирма, созданная после слияния исследовательского подразделения Informa Tech и портфеля технологических исследований IHS Markit.