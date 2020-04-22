Об этом сообщает эстонское издание ERR.

“Наша задача — смягчать ограничения шаг за шагом, чтобы в Эстонии не произошло нового возгорания заражения. В то же время нужно оценивать влияние послаблений ограничений на доход людей и экономическое состояние страны”, – заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Уточняется, что уже с 21 апреля в государстве было восстановлено плановое лечение в больницах.

С 15 мая должны открыться школы.

После школ по плану должны открыться спортивные площадки на свежем воздухе. Также будет разрешено проведение церемоний заключения брака.

После этого откроются магазины, точки питания, а также оказания услуг.

Только в последнюю очередь в стране планируют открывать музеи, выставки, кружки по интересам, а также спортивные клубы, которые находятся в закрытых помещениях.