Об этом сообщает эстонское издание ERR.
“Наша задача — смягчать ограничения шаг за шагом, чтобы в Эстонии не произошло нового возгорания заражения. В то же время нужно оценивать влияние послаблений ограничений на доход людей и экономическое состояние страны”, – заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Уточняется, что уже с 21 апреля в государстве было восстановлено плановое лечение в больницах.
С 15 мая должны открыться школы.
После школ по плану должны открыться спортивные площадки на свежем воздухе. Также будет разрешено проведение церемоний заключения брака.
После этого откроются магазины, точки питания, а также оказания услуг.
Только в последнюю очередь в стране планируют открывать музеи, выставки, кружки по интересам, а также спортивные клубы, которые находятся в закрытых помещениях.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.
- С 11 мая Кабинет министров планирует смягчить карантинные мероприятия. В частности, могут открыть парки и скверы, а также разрешить торговлю непродовольственными товарами и работу объектов бытовых услуг.