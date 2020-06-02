Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщила пресс-служба Офиса президента.
По словам Хомчака, первые контрольные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями на Донбассе уже начали готовить к открытию, которое начнется после 10 июня.
Отмечается, что в данный момент КПВВ на Донбассе работают в ограниченном режиме из-за карантина.
По состоянию на сегодняшний день линию разграничения с временно оккупированными территориями можно пересечь только при наличии специального разрешение, которое выдает командующий операцией Объединенных сил.
- В аппарате Министерства охраны здоровья Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Межобластные автобусные перевозки с 1 июня заработали в Житомирской, Луганской, Донецкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.