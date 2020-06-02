Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе начнут открывать после 10 июня.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Хомчака, первые контрольные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями на Донбассе уже начали готовить к открытию, которое начнется после 10 июня.

Отмечается, что в данный момент КПВВ на Донбассе работают в ограниченном режиме из-за карантина.

По состоянию на сегодняшний день линию разграничения с временно оккупированными территориями можно пересечь только при наличии специального разрешение, которое выдает командующий операцией Объединенных сил.