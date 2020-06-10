Об этом сообщает польский канал RMF24.
“Начиная с 13 июня Польша отменяет контроль и ограничения на поездки на внутренних границах Шенгена. Такую информацию польские власти передали по электронной почте еврокомиссару по внутренним делам”, – сказал представитель Европейской комиссии Адальберт Янц.
Данную информацию также подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
“С 16 июня будут возможны международные рейсы, хотя перевозчики к этим решениям должны адаптироваться, и им понадобится, наверное, неделя, две или три на подготовку сетки направлений”, – заявил он.
Уточняется, что жители стран ЕС с 13 июня не будут обязаны проходить двухнедельный карантин при въезде в Польшу.
Отмечается, что таким образом Польша соблюла неформальные сроки открытия внутренних границ Европейского Союза, определенные Еврокомиссией. Ранее в Брюсселе заявляли, что внутренние границы ЕС должны быть полностью открыты с 1 июля.
При этом на данный момент не сообщается, когда в Польше намерены снимать ограничения для въезда украинцев и граждан других стран, которые не являются членами Европейского Союза.
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