Об этом Александр Корниенко рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.

По словам Корниенко, голосование за назначение бывшего президента Грузии на пост вице-премьер-министра в украинском правительстве может состояться на следующей неделе. В повестке дня завтрашнего внеочередного заседания парламента этого вопроса нет.

“Я знаю, что сейчас идут разговоры, идут встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен Президентом. То есть, возможно, речь идет о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе — во вторник, среду“, — отметил Корниенко.

Корниенко рассказал, что у членов фракции “Слуга народа” разные настроения относительно возможного назначения Саакашвили.

“Действительно, настроения разные. Есть такое настроение, оно преобладает, — послушать господина Саакашвили, сделать выводы, задать вопросы и определяться, потому что кадровые назначения в последнее время обретают все большую роль парламента. Вот у нас уже несколько было назначений, когда надо работать с депутатами, доносить свои идеи, доносить свою программу”, — сказал Корниенко.

Замглавы фракции также отметил, что на завтрашнем заседании фракции вероятно будут присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль и Михаил Саакашвили. Планируется, что Шмыгаль представит Саакашвили, а также они вместе представят программу действий правительства.

“Я думаю, что у нас завтра придет премьер-министр. Это было бы правильно. Это было бы справедливо и правильно. Он представит господина Саакашвили. Поскольку, как я понял, это (назначение Саакашвили — ред.) была и его инициатива, не только президента”, — добавил нардеп.