Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Голосование на среду назначил Сенат Конгресса США.
Соответствующую резолюцию внес лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в пятницу, 31 января.
За предложенную дату проголосовало большинство республиканцев.
Таким образом, голосование в деле об импичменте Трампа состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 (в 23:00 по киевскому времени).
Ранее сообщалось, что Трампа обвиняют в использовании служебного положения в личных целях, а также в препятствовании работе Конгресса.
- 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявлены две статьи обвинений. В частности, Трампа обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.
- Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
- Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор рассказал членам Палаты представителей Конгресса США, что американский лидер Дональд Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.