Голосование по двум статьям обвинения против президента США Дональда Трампа в деле об импичменте запланировано на 5 февраля.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Голосование на среду назначил Сенат Конгресса США.

Соответствующую резолюцию внес лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в пятницу, 31 января.

За предложенную дату проголосовало большинство республиканцев.

Таким образом, голосование в деле об импичменте Трампа состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 (в 23:00 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что Трампа обвиняют в использовании служебного положения в личных целях, а также в препятствовании работе Конгресса.