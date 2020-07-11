Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал,что сейчас проект находится в режиме тестирования и ожидает отзывов от больниц. Систему электронных больничных тестируют более чем 700 больницах.

“В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме – будут и электронные и обычные больничные, для того чтобы этот переход был постепенный и все к нему привыкли. В будущем мы довольно быстро перейдем на электронный реестр больничных”, – заявил Степанов.

По его словам, эта система позволит снизить риск фальсификаций, а также позволит сэкономить средства, которые использовались на закупку бумажных больничных. Поскольку ежегодно МОЗ тратит более 4 млн грн на покупку больничных листов.

Глава МОЗ также отметил, что больничные будут заполняться в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда. “Врач сможет сразу заполнить и с помощью электронной подписи подписать этот больничный”, – уточнил министр.