Об этом говорится в статье #Букв “Драка за Одесский припортовый. Кого в НАБУ, а кому экскурсию с Богданом”.
Информацию подтвердили правоохранители.
Вадим Колесников – сын вице-президента Украинского союза предпринимателей и промышленников, владелец компании ВЭК (“Всеукраинской энерго компании”), в интересах которой и давали взятку, чтобы назначить своего директора в Одесский припортовый завод.
В 2018 году ВЭК уже выигрывала конкурс на поставку газа на завод, но не выполнила требования. В итоге Генеральная прокуратура открыла против компании дело за отбор чужого газа.
В то же время источники #Букв в газовой сфере считают, что этой историей о неподкупности Фонда госимущества прикрыли другую историю – со странным назначением и.о. директора.
“Я не исключаю, что это была какая-то внутренняя история в Фонде, когда одни протягивали одних за 5 млн (долларов, – ред.), а другие же назначили других”, – отметил собеседник #Букв.
Как известно, 24 января исполняющим обязанности директора Одесского припортового завода стал Николай Синица, владеющий рестораном “Два гуся”.
- Накануне стало известно, что главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко предлагали 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение “нужного” человека директором Одесского припортового завода (ОПЗ).
- Впоследствии глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко посоветовал не предлагать ему взятки, а лучше направлять денежные средства на благотворительность.