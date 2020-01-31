Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали по делу о даче взятки руководителю Фонда госимущества Вадима Колесникова и двух его сообщников.

Об этом говорится в статье #Букв “Драка за Одесский припортовый. Кого в НАБУ, а кому экскурсию с Богданом”.

Информацию подтвердили правоохранители.

Вадим Колесников – сын вице-президента Украинского союза предпринимателей и промышленников, владелец компании ВЭК (“Всеукраинской энерго компании”), в интересах которой и давали взятку, чтобы назначить своего директора в Одесский припортовый завод.

В 2018 году ВЭК уже выигрывала конкурс на поставку газа на завод, но не выполнила требования. В итоге Генеральная прокуратура открыла против компании дело за отбор чужого газа.

В то же время источники #Букв в газовой сфере считают, что этой историей о неподкупности Фонда госимущества прикрыли другую историю – со странным назначением и.о. директора.

“Я не исключаю, что это была какая-то внутренняя история в Фонде, когда одни протягивали одних за 5 млн (долларов, – ред.), а другие же назначили других”, – отметил собеседник #Букв.

Как известно, 24 января исполняющим обязанности директора Одесского припортового завода стал Николай Синица, владеющий рестораном “Два гуся”.