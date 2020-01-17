Об этом говорится в статье “Операция-дискредитация: добьётся ли Коломойский увольнения Гончарука”.
Как рассказывает один из высокопоставленных депутатов “Слуги народа”, у Зеленского и раньше думали о смене премьера.
“У Зеленского было бы два пути: поменять Гончарука на еще одно молодое дарование (скажем, Юлию Ковалив), чтобы потом не жалко уволить или же взять кого-то из бывалых. Тут было три варианта – Хорошковский, Тигипко или Аваков. При чем Аваков именно третий в списке”, – говорит собеседник #Букв.
Но что касается Авакова, даже если бы Президент внес его кандидатуру, за него бы не проголосовали.
Арсен Аваков – нынешний глава МВД Украины; Валерий Хорошковский – был первым вице-премьер-министром, министром финансов, главой СБУ в 2010-2012 годах и председателем Государственной таможенной службы в 2007-2009 гг; Сергей Тигипко – олигарх, народный депутат ряда созывов. В разные годы был вице-премьером, министром соцполитики, главой НБУ.
- Ранее лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, что обнародование прослушки с участием Премьера Алексея Гончарука, министров и чиновников НБУ застало самого премьера в кабинете Владимира Зеленского.