Об этом свидетельствуют данные социологической группы “Рейтинг”.

16 % опрошенных ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13 % считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12 % – Петр Порошенко, 9 % – Виктор Янукович и только 6 % – Виктор Ющенко.

В то же время, 14 % ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10 % – затруднились ответить.

Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Петра Порошенко – жители западно-центральных регионов. Владимира Зеленского чаще выбирали молодые репонденты, а Кравчука – люди старше.

Эпоху развития украинцы назвали времена президентства Кучмы и Зеленского. Как застой – годы правления Ющенко, упадок – период президентства Януковича и Порошенко. Жители Востока и Юга чаще давали отрицательные оценки, говоря о годах правления президентов Ющенко и Порошенко. А жители Запада и Центра чаще оценивали как упадок времена правления Януковича.

Соцопрос проводился в период 12-13 мая 2020. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с внедрением компьютера. Опрошено 3000 респондентов.