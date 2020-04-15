В случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля его обязанности будет выполнять вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 274, обнародованном на Правительственном портале.

“Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий”, – указано в документе.

Постановлением также определено, кто будет выполнять обязанности вице-премьер-министров в случае их отсутствия. Например, если не будет уже упомянутого Резникова, его обязанности будет исполнять вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.