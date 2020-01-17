В ближайшее время в своих должностей могут лишиться еще четыре члена Правительства.

Об этом говорится в статье “Операция-дискредитация: добьётся ли Коломойский увольнения Гончарука”.

Так, слухи об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак ходили уже несколько недель. Премьер Гончарук даже подготовил представление об ее освобождении с должности.

В одной из версий причиной стала война за контроль над Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

“Это не совсем так: она также не справилась с децентрализацией. Это оказалась не совсем ее тема. Если в ЖКХ она понимает, то здесь – нет. Поэтому решили менять. И, вероятно, повышать министра до вице-премьера”, – рассказал #Буквам высокопоставленный собеседник.

Он также допускает, что в ближайшее время заменят еще нескольких министров.

Речь идет о министре экономики Тимофее Милованове, министре соцполитики Юлии Соколовской и даже министре культуры Владимире Бородянском.

Если с Соколовской причина в ней самой – “не все депутаты знают, как выглядит министр”, то с Миловановым и Бородянским на личности наложилась еще и неподъемность министерств.

Через полгода после выборов “Слуги” наконец-то поняли, что своим укрупнением они создали нерабочих монстров, которыми невозможно эффективно руководить.

“Спортсмены обиделись, что их урезали в правах. Они ходят ныть к президенту. Два наших спортсмена из списка их туда водят. А нам потом оправдывайся. С Миловановым тоже мы погорячились. Теперь уже понятно, что нам нужно отдельное министерство. Он даже не успевает там глав управлений на ОГА подписывать, – говорит собеседник издания.

Стоит отметить, что пока не понятны даты увольнений Милованова, Соколовской и Бородянского.