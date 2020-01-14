Фракция "Слуги народа" определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе парламентского комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике.

Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции Давид Арахамия, информирует издание LB.ua.

Так, новым главой комитета ВР по вопросам правовой политики планируется сделать Андрея Костина (“Слуга народа”).

В то же время председателем комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко планируется назначить Александра Мережко (“Слуга народа”).

“Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин – по правовой политике. А по международной политике – господин Мережко”, – отметил Арахамия.