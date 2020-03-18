Об этом сообщается в исследовании о стабильности коронавируса COVID-19 по сравнению с вирусом SARS (атипичной пневмонией, вспышка, которой была полтора десятка лет назад).

Исследование было опубликовано в британском медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Сообщается, что в целом новый коронавирус похож на вирус атипичной пневмонии SARS. Однако несколько дольше удерживается на нержавеющей стали и картонных упаковках: 6 и 5 часов.

При этом подчеркивается, что дольше всего вирус исчезает на пластике – 70 часов. 50 часов он может прожить на стали и 20 часов на картоне.

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.

Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.