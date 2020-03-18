Об этом сообщается в исследовании о стабильности коронавируса COVID-19 по сравнению с вирусом SARS (атипичной пневмонией, вспышка, которой была полтора десятка лет назад).
Исследование было опубликовано в британском медицинском журнале New England Journal of Medicine.
Сообщается, что в целом новый коронавирус похож на вирус атипичной пневмонии SARS. Однако несколько дольше удерживается на нержавеющей стали и картонных упаковках: 6 и 5 часов.
При этом подчеркивается, что дольше всего вирус исчезает на пластике – 70 часов. 50 часов он может прожить на стали и 20 часов на картоне.
Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.
Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.
- Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.
- Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.