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Стало известно, о чем Сытник говорил на тайной встрече с нардепами

Дирактор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пытался убедить депутатов, что его дело является политическим заказом.

Пятница, 7 февраля 2020, 17:52

Об этом рассказали #Буквам депутаты от фракции “Слуга народа”.

Уточняется, что Артем Сытник на тайной встрече говорил депутатам, что его дело об административном нарушении является политическим заказом.

“НАБУ ведет дела, которые касаются первых лиц государства и ими можна или заниматься, или не заниматься. Если не заниматься, то у тебя и проблем не будет. Иначе будет как в деле о рюкзаках (рюкзаки Арсена Авакова – Ред.)”, – говорил депутатам директор НАБУ.

Таким образом, по словам парламентариев, Сытник намекал, что его проблемы связаны с делом рюкзаков сына министра внутренних дел Арсена Авакова.

По его мнению, суд в его отношении был необъективным.

Также Сытник намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека и считает, что ситуация в скорости изменится.

Ранее сообщалось, что директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в государственный реестр коррупционеров.

Напомним, что 13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении.

Теги: депутаты, НАБУ, Сытник

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