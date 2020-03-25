Об этом Геращенко рассказала в видеообращении, опубликованном на Facebook.

“Депутаты Верховной Рады Украины, несмотря на то что четверо наших коллег заболели и сейчас находятся в больнице, готовы собраться на внеочередное заседание, но при одном очень важном условии: должна быть четкая повестка дня, согласованная накануне со всеми фракциями. И мы настаиваем на том, что в повестке дня должны стоять только те законопроекты, которые касаются борьбы с коронавирусом, противодействия эпидемии и преодоления экономического кризиса, который накрывает Украину”, – сказала она.

При этом Геращенко выразила надежду на то, что перед внеочередной сессией парламента пройдет заседание руководства Рады и лидеров фракций, где будет обсуждена повестка дня.

“В парламенте работает рабочая группа депутатов, где представители всех фракций разрабатывают законопроекты, касающиеся борьбы с эпидемией и связанные с экономикой”, – подчеркнула она. В то же время Ирина Геращенко добавила, что фракция “Европейская солидарность” предлагает на внеочередной сессии рассмотреть проект Нины Южаниной о распределении бюджетных средств на нужды медицины, а также регионов, где ведется активная борьба с вирусом COVID-19. “У всех министерств и ведомств немножечко “отщипнуть”, но направить эти 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом в регионы, на которые сегодня ложится основная нагрузка относительно защиты врачей, выплат компенсаций людям, которые просто остались без работы, закупки тестов и масок”, – заявила она.

Чи правда, що депутати бояться збиратися на позачергову сесію у четвер через короновірус? Не правда. Схоже, Банкова і уряд намагаються перекласти відповідальність з хворої голови на здорову , свою безпорадність на парламент. ВР готова зібратися на позачергову сесію, але з визначеним порядком денним, з узгодженими з фракціями законопроектами, які будуть стосуватися виключно боротьби з короновірусом і підтримки еконмікмСподіваюся, завтра відбудеться спільна нарада керівництва ВР, фракцій з урядом, де ми узгодимо законопроекти. І напикінці тижня зберемося на позачергове засідання. Gepostet von Iryna Gerashchenko am Mittwoch, 25. März 2020