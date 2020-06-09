Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, с какими странами Украина собирается возобновить авиасообщение в первую очередь.

Об этом замминистра рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Украина будет возобновлять авиасообщение с теми государствами, эпидемиологическая ситуация в которых является контролируемой, а также в которых отсутствуют ограничения на въезд украинцев.

“Сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром”, – сказал Енин.

Также чиновник отметил, что в большинстве стран мира по состоянию на сегодняшний день еще действуют определенные ограничения на въезд.

“Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательное тестирование на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса”, – пояснил он.