Об этом замминистра рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
Украина будет возобновлять авиасообщение с теми государствами, эпидемиологическая ситуация в которых является контролируемой, а также в которых отсутствуют ограничения на въезд украинцев.
“Сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром”, – сказал Енин.
Также чиновник отметил, что в большинстве стран мира по состоянию на сегодняшний день еще действуют определенные ограничения на въезд.
“Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательное тестирование на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса”, – пояснил он.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.