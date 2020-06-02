Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По информации Госказначейства, по состоянию на 29 мая, на борьбу с коронавирусом было потрачено 2,62 миллиарда гривен бюджетных средств.
При этом было потрачено 658 миллиона гривен с государственного бюджета и 1,965 млрд гривен с местных бюджетов. В целом в казначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по закупкам, связанным с эпидемией коронавируса, на 3,4 миллиарда гривен.
На предоставленной Минфином инфографике показана структура трат для закупки услуг и товаров для борьбы с коронавирусом с 1 марта до 29 мая 2020 года.
- В аппарате Министерства охраны здоровья Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Межобластные автобусные перевозки с 1 июня заработали в Житомирской, Луганской, Донецкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.