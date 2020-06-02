Стало известно, сколько всего бюджетных средств уже было потрачено на борьбу с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации Госказначейства, по состоянию на 29 мая, на борьбу с коронавирусом было потрачено 2,62 миллиарда гривен бюджетных средств.

При этом было потрачено 658 миллиона гривен с государственного бюджета и 1,965 млрд гривен с местных бюджетов. В целом в казначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по закупкам, связанным с эпидемией коронавируса, на 3,4 миллиарда гривен.

На предоставленной Минфином инфографике показана структура трат для закупки услуг и товаров для борьбы с коронавирусом с 1 марта до 29 мая 2020 года.