Соответствующие данные были опубликованы Счетной палатой.
Уточняется, что в целом на противодействие эпидемии коронавируса в данный момент было потрачено 1,093 миллиарда гривен.
При этом больше всего бюджетных средств на борьбу с эпидемией потратили в Киеве (228 миллионов гривен) и Киевской области (176 миллионов гривен).
Почти 95 миллионов гривен было потрачено в Харьковской области и почти 82 миллиона в Днепропетровской.
Наибольшее количество денег было потрачено Центром обслуживания подразделений Национальной полиции Украины и Центральным госпиталем МВД Украины.
Из представителей местных властей больше всего денег было потрачено департаментом охраны здоровья Закарпатской областной государственной администрации.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил на своей странице в Facebook, что расходы государственных средств будут тщательно изучены.
Также стоит отметить, что при загрузке странице на сайте в данный момент отображается большая сумма затрат, а именно 1,779 миллиарда гривен.
- В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 401 новый случай.