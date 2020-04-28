Из государственного бюджета потрачено 365 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, а из местных бюджетов еще 690 миллионов.

Соответствующие данные были опубликованы Счетной палатой.

Уточняется, что в целом на противодействие эпидемии коронавируса в данный момент было потрачено 1,093 миллиарда гривен.

При этом больше всего бюджетных средств на борьбу с эпидемией потратили в Киеве (228 миллионов гривен) и Киевской области (176 миллионов гривен).

Почти 95 миллионов гривен было потрачено в Харьковской области и почти 82 миллиона в Днепропетровской.

Наибольшее количество денег было потрачено Центром обслуживания подразделений Национальной полиции Украины и Центральным госпиталем МВД Украины.

Из представителей местных властей больше всего денег было потрачено департаментом охраны здоровья Закарпатской областной государственной администрации.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил на своей странице в Facebook, что расходы государственных средств будут тщательно изучены.

Также стоит отметить, что при загрузке странице на сайте в данный момент отображается большая сумма затрат, а именно 1,779 миллиарда гривен.