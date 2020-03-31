Украинские правоохранители на данный момент составили уже 3120 протоколов и открыли 33 уголовных производства за нарушения правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что только за сутки 30-го марта было составлено 152 протокола о нарушении правил карантина.

Помимо того, с начала карантина было открыто уже 33 уголовных производства, 19 из которых по статье о нарушении санитарных правил и норм предотвращения массовых отравлений, а 14 за нарушение карантинных мероприятий.

При этом в министерстве также добавили, что для охраны общественной безопасности и обеспечения карантинного режима несут службу 18 700 правоохранителей.

В свою очередь в пресс-службе полиции Киева в Facebook рассказали об одном из случаев составления административного протокола. Речь идет о работе кафе, несмотря на запрет.

“Полицейские во второй раз составили административный протокол на собственника кафе. Правоохранители несколько дней тому назад уже проводили с правонарушителем разъяснительную беседу и составляли админматериалы, однако он не прекратил предпринимательскую деятельность и продолжил продажу кондитерских изделий”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что местные жители неоднократно делали замечания хозяину заведения, однако он игнорировал такие обращения.

“Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех случаях несоблюдения противоэпидемиологических мер со стороны населения”, – говорится в сообщении полиции.