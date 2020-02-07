Об этом сообщает “Польское радио”.
Уточняется, что в целом в Польше за 2019 год было официально зарегистрировано 14,7 тысяч нелегально работающих граждан других государств.
Из них 13,3 тысячи были украинцами.
Также в 2019 году в Польше нелегально работали 476 грузинов, 326 молдаван и 243 белоруса.
Помимо того, польской пограничной службой в 2019 году было зафиксировано 26,6 тысячи случаев, когда иностранцы нарушали правила пребывания в стране.
Ранее в МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.
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