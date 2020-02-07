За 2019 год польские пограничники выявили больше 13 тысяч украинцев, которые работали в Польше нелегально.

Об этом сообщает “Польское радио”.

Уточняется, что в целом в Польше за 2019 год было официально зарегистрировано 14,7 тысяч нелегально работающих граждан других государств.

Из них 13,3 тысячи были украинцами.

Также в 2019 году в Польше нелегально работали 476 грузинов, 326 молдаван и 243 белоруса.

Помимо того, польской пограничной службой в 2019 году было зафиксировано 26,6 тысячи случаев, когда иностранцы нарушали правила пребывания в стране.

Ранее в МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.