Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Уточняется, что по состоянию на 23 апреля во временно оккупированном Россией Крыму зафиксировано 78 случаев заражения COVID-19.
При этом 25 из них зафиксированы в Севастополе.
“В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых заразил приезжий из Российской Федерации. Из-за этого в зоне риска оказались более 30 человек, которым указанные волонтеры доставляли продукты”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что жители временно оккупированного полуострова испытывают острую нехватку медицинского персонала.
Помимо того, коронавирус стремительно распространяется в рядах оккупационных российских войск в Крыму.
- В Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 578 новых случаев, что является рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.
- В МОЗ Украины заявили, что рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 стало следствием нарушения карантина на Вербное воскресенье и Пасху.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.