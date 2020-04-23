В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, сколько случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что по состоянию на 23 апреля во временно оккупированном Россией Крыму зафиксировано 78 случаев заражения COVID-19.

При этом 25 из них зафиксированы в Севастополе.

“В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых заразил приезжий из Российской Федерации. Из-за этого в зоне риска оказались более 30 человек, которым указанные волонтеры доставляли продукты”, – сказано в сообщении.



Отмечается, что жители временно оккупированного полуострова испытывают острую нехватку медицинского персонала.

Помимо того, коронавирус стремительно распространяется в рядах оккупационных российских войск в Крыму.