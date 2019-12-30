В клинической больнице "Феофания" рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена украинцев.

Об этом сообщает издание “Левый берег”.

Уточняется, что в “Феофании” сейчас находятся 64 из 76 украинцев, освобожденных в ходе обмена вчера, 29 декабря. Все они – гражданские лица.

“Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы “Феофания”. Сегодня еще доехал один пациент… Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников”, – рассказал заместитель главного врача больницы Андрей Строкань.

По словам медика, в данный момент пациенты уже прошли общие обследования, были осмотрены психологами и психотерапевтами.

Отмечается, что большинство освобожденных украинцев нуждаются в стоматологической помощи.

Помимо того, у всех наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство в разной степени.

“Тяжелых пациентов, критических нет… Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести… Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательство после дообследований”, – сказал Строкань.

Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.

Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.