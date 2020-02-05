В Государственной пограничной службе Украины обнародовали данные о том, что больше всего в 2019 году украинцы ездили в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что за 2019 год 9,9 млн украинцев пересекали границу с Польшей.

При этом границу с Россией в 2019 году пересекали 3,9 миллиона украинцев, что на 6% меньше, чем в 2018 году.

Сообщается, что среди туристических направлений украинцы отдавали предпочтение Катару (на 37% больше), Египту (+36%), Грузии (+23%), Турции (+21%), а также Объединенным Арабским Эмиратам и Кипру.

Помимо того, наблюдается увеличение потока украинцев в европейские страны.

К примеру, Германию в 2019 году наши соотечественники посещали на 31% больше, чем в 2018 году, а Италию на 26% больше.

Также украинцы стали больше ездить в Грецию, Чехию, Португалию и Францию.