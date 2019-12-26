Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Батькивщины" реже других принимали участие в голосованиях Верховной Рады Украины в декабре.

Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Так, чаще всего принимали участие в голосованиях (голосовали “за”, “против” или “воздержался”) народные депутаты от “Слуги народа”, “Голоса” и “Европейской Солидарности”.

В среднем “слуги народа” приняли участие в 86 % голосований Рады, депутаты “Голоса” – в 85 %, “ЕС” – в 79 %.

“То есть, как правило, один народный депутат от этих политических сил участвовал в 8 из 10 голосований Рады (нажимал “за”, “против” или “воздержался”)”, – отметили в КИУ.

При этом существенно реже голосовали депутаты от ОПЗЖ и ВО “Батькивщина”. Нардепы от этих фракций приняли участие лишь в 62 % голосований ВР.

“Среди народных депутатов существует неформальное разделение голосований на технические и важные. К первым относятся голосования за поправки и процедурные вопросы принятия законов. Поэтому довольно часто народные депутаты присоединяются только к голосованиям непосредственно за принятие законов, тогда как “технические” голосования игнорируют. Также довольно часто народные депутаты не участвуют в голосованиях Рады, поскольку находятся в оппозиции и таким образом демонстрируют свою политическую позицию”, – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в декабре произошло 532 голосования ВР. В частности, за это время был принят Избирательный кодекс, внесены изменения относительно статуса участников боевых действий, поддержан закон о легализации добычи янтаря и прочее.