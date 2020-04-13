Стало известно, жители каких областей Украины лучше придерживаются правил самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают в компании “Киевстар”.

Уточняется, что исследование было проведено путем анализа того, какой процент людей перемещаются дальше чем на 1000 метров от места своего наиболее частого местонахождения (с наибольшей вероятность под этим понятием подразумевается постоянное место жительства человека).

Согласно опубликованным данным, большинство украинцев не соблюдают рекомендации самоизолироваться на время пандемии коронавируса.

Лучше всего соблюдают правила самоизоляции в Киеве и Киевской области, где дальше чем на 1000 метров от своего места жительства не отходят 29.22%. В Одесской области соблюдают самоизоляцию 21,89% украинцев.

Во всех остальных областях Украины количество людей, прислушавшихся к рекомендациям самоизолироваться на время карантина, не превышает 20%.

Хуже всего соблюдают рекомендации медиков в Луганской, Черновецкой и Черниговской областях – по 7,29, 8,54 и 9,34% соответственно.