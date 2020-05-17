Европейский вещательный союз (EBU) и представители Нидерландов договорились о проведении песенного конкурса "Евровидение" в 2021 году в Роттердаме на Ahoy Arena.

Официальное сообщение опубликовано на сайте конкурса.

Решение о месте проведения конкурса было объявлено во время специального онлайн-шоу “Евровидение: Европа, зажги свет”, которое состоялось в субботу, 16 мая.

Роттердам должен был принимать “Евровидение-2020”, но мероприятия было отменено из-за пандемии коронавируса COVID-19.

“Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Очень важно, чтобы песенный конкурс “Евровидение” вернулся в следующем году, и мы рады принять необходимые обязательства наших коллег в Нидерландах вернуть это зрелище зрителям во всем мире”, — отметил исполнительный руководитель “Евровидения” Мартин Эстердал.

На сегодняшний день 18 артистов, которые должны были выступить в 2020 году, подтвердили, что снова представят свою страну на конкурсе в 2021-м. Среди них – и украинская группа “Go_A”.

Более подробную информацию о “Евровидении-2021”, в том числе относительно дат его проведения, организаторы обещают сообщить в ближайшие недели и месяцы.

Нидерланды получили право приводить песенный конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на “Евровидении” в 2019 году.