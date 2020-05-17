Официальное сообщение опубликовано на сайте конкурса.
Решение о месте проведения конкурса было объявлено во время специального онлайн-шоу “Евровидение: Европа, зажги свет”, которое состоялось в субботу, 16 мая.
Роттердам должен был принимать “Евровидение-2020”, но мероприятия было отменено из-за пандемии коронавируса COVID-19.
“Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Очень важно, чтобы песенный конкурс “Евровидение” вернулся в следующем году, и мы рады принять необходимые обязательства наших коллег в Нидерландах вернуть это зрелище зрителям во всем мире”, — отметил исполнительный руководитель “Евровидения” Мартин Эстердал.
На сегодняшний день 18 артистов, которые должны были выступить в 2020 году, подтвердили, что снова представят свою страну на конкурсе в 2021-м. Среди них – и украинская группа “Go_A”.
Более подробную информацию о “Евровидении-2021”, в том числе относительно дат его проведения, организаторы обещают сообщить в ближайшие недели и месяцы.
Нидерланды получили право приводить песенный конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на “Евровидении” в 2019 году.
- 16 мая состоялось музыкальное шоу “Евровидение: Европа, зажги свет” (Eurovision: Europe Shine A Light). Его организовали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.
- На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.