Несмотря на то, что в рамках пересмотра государственного бюджета на 2020 год были сокращены расходы почти на все органы государственной власти, среди которых Аппарат Верховной Рады, обеспечение деятельности Кабинета Министров и Офиса президента, с каждым годом их содержание украинцам обходится все дороже.

Об этом сообщает издание “Слово и дело”, ссылаясь на ответы на информационные запросы.

Отмечается, что дороже всего украинцам в этом году обойдется содержание Кабмина, а меньше всего денег уходит на Офис президента (ранее Администрация президента).

На 2014 год на АПУ в бюджете было заложено 293,1 млн грн, то есть трудоустроенному украинцу это обходилось в 16 грн. В 2015 году на АПУ выделили 444 млн грн (27 грн на украинца), в 2016-м – 456,5 млн (28 грн), в 2017-м – 819,9 млн (51 грн), в 2018-м – 1 млрд 063,9 млн грн (65 грн), в 2019-м – 945,2 млн (57 грн). В текущем году на Офис президента Зеленского выделили 912,4 млн грн, по 55 грн с работающего украинца.

В то же время на содержание Кабинета министров, в бюджете предусмотрено 2 млрд 731,1 млн грн, это 165 грн для каждого трудоустроенного гражданина. В 2019-м году было еще дороже – 182 грн (3 млрд из бюджета), в 2018-м – 152 грн (2 млрд 484,9 млн грн из бюджета). При этом в 2014 году содержание Кабмина обошлось украинцу всего в 14 грн.

Также ежегодно дорожает и содержание Верховной Рады. В 2014 году в бюджете на Раду было предусмотрено 687,4 млн грн, это по 38 грн с работающего украинца. На этот год в госбюджете уже 1 млрд 989 млн грн, 120 грн с украинца.