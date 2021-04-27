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Стало відоме ім’я бійця, який загинув сьогодні на Донбасі

Сьогодні, 27 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Роман Гуляк з Хмельницької області.

Вторник, 27 апреля 2021, 22:18

Про це повідомила Волочиська міська рада на сторінці в Facebook.

“Наш земляк, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу державу на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим Романа”, – заявили в міськраді.

Через загибель військовослужбовця на території Волочиської громади оголосили жалобу.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті підриву один військовослужбовець загинув, а троє – постраждали.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 квітня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув український військовослужбовець Іван Ковальовський.

Зазначимо, що у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил інформації про смерть українського військового немає. Згадується лише про одного бійця, який 26 квітня отримав осколкове поранення.

  • Раніше повідомлялося, що 22 квітня на Донбасі загинув 39-річний військовий з Волинської області Олександр Луцик.
Теги: бойовики на Донбасі, ВСУ, смерть

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