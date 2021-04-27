Стало відоме ім’я бійця, який загинув сьогодні на Донбасі

Про це повідомила Волочиська міська рада на сторінці в Facebook.
“Наш земляк, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу державу на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим Романа”, – заявили в міськраді.
Через загибель військовослужбовця на території Волочиської громади оголосили жалобу.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті підриву один військовослужбовець загинув, а троє – постраждали.
Нагадаємо, що у понеділок, 26 квітня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув український військовослужбовець Іван Ковальовський.
Зазначимо, що у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил інформації про смерть українського військового немає. Згадується лише про одного бійця, який 26 квітня отримав осколкове поранення.
- Раніше повідомлялося, що 22 квітня на Донбасі загинув 39-річний військовий з Волинської області Олександр Луцик.