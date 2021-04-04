Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.
“Вчера в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб житель Сулима Сергей Алексеевич, 1980 г. н. Э., Главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892”, – отметил мэр.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- 31 марта стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.