Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

“Вчера в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб житель Сулима Сергей Алексеевич, 1980 г. н. Э., Главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892”, – отметил мэр.