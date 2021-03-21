Об этом рассказал глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко.
“Есть тяжелая новость с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память герою”, – написал глава ОГА.
В военном комиссариате Кропивницкого рассказали “Общественному”, что солдата Кирилла Быковского 1992 года рождения в правое плечо ранил снайпер. На утро понедельника, 22 марта, запланировали вскрытие, после чего тело бойца привезут в Кропивницкий.
Прощаться с военным планируют во вторник, 23 марта.
- За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня, один военный ВСУ погиб.