В результате обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб военный с Кропивницкого - Кирилл Быковский.

Об этом рассказал глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко.

“Есть тяжелая новость с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память герою”, – написал глава ОГА.

В военном комиссариате Кропивницкого рассказали “Общественному”, что солдата Кирилла Быковского 1992 года рождения в правое плечо ранил снайпер. На утро понедельника, 22 марта, запланировали вскрытие, после чего тело бойца привезут в Кропивницкий.

Прощаться с военным планируют во вторник, 23 марта.