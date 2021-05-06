Про це повідомляє 93-тя ОМБр “Холодний Яр” у Facebook.

Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, внаслідок чого загинув один військовий.

“Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через вогонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям”, – йдеться у повідомленні.

Дмитрові було 37 років, він мешкав у Кривому Розі. Призвався на службу у січні 2021 року, це була його перша ротація.

“Як згадують побратими, Дмитро був роботящий, ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо про своїх двох маленьких дітей”, – зазначають у 93-й ОМБр.