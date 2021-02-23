Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата.
“Черниговской областной ТЦК и СП с прискорбием сообщает, что 22 февраля в результате обстрела с ручного противотанкового гранатомета погиб наш земляк – уроженец Ичнянского района старший солдат военной службы по контракту Сергей Петраускас”, – говорится в сообщении.
Он долгое время проходил военную службу по контракту в Ичнянском районном военном комиссариате. В октябре 2020 года, после организационно-штатных изменений в учреждении по собственному желанию перевелся для дальнейшего прохождения службы в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Отмечается, что без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын.
О дате и времени прощания и захоронения воина будет сообщено позже.
- Ранее стало известно, что 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт вблизи шахты “Бутовка”. Вследствие один боец погиб, еще один был ранен.