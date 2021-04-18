На похороні принца Філіпа в суботу, 17 квітня, королева Великої Британії Єлизавета II сиділа окремо від членів своєї родини через суворі правила, пов'язані з епідемією COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Королівська родина суворо дотримувалася обмежень під час похорону принца Філіпа в суботу.

Всі гості, які не є членами однієї родини, повинні були сидіти на відстані близько двох метрів один від одного.

Королева і покійний принц Філіп перебували в ізоляції з деякими членами їхньої родини протягом останнього року, тому вона не змогла приєднатися до інших родичів, які були присутні на церемонії, й була змушена сидіти одна під час служби.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.