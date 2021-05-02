Про це він розповів в інтерв’ю Good Morning Britain.

Принц Філіп помер 9 квітня, поховали його 17-го числа. Після прощання з герцогом Единбурзьким Єлизавета II захотіла залишитися одна в каплиці. Тіндалл пояснив, чому королева відмовилася йти звідти разом з усіма.

“Я думаю, що вона, як і завжди, подавала приклад … Ви говорите, що було дивно це бачити, але я б зовсім не хотів цього всього бачити. Всі стали свідками цього всього … Після похорону було щось на кшталт “Всі ви повинні піти”, і вона залишилася там наодинці. Королева вирішила бути сильною, хороброю і показати це всьому світу. Те, як вона сиділа там одна … Вона була леді. Коли все завершилося, всі сіли в машини і поїхали додому. Це була частина протоколу, і всі дотримувалися правил”, – пояснив чоловік внучки королеви.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.

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